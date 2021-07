UNC quarterback, Indian Trail native Sam Howell begins 2021 on O’Brien award watch list

CHAPEL HILL, N.C. (FOX 46 CHARLOTTE) – North Carolina quarterback Sam Howell will kick off his 2021 college football season on the Davey O’Brien National Quarterback Award Watch list, the O’Brien Foundation announced Tuesday.

Howell, an Indian Trail native, threw for 3,586 yards in 2020 and led the ACC with 30 touchdowns in a season that landed him as an O’Brien Award semifinalist.

With Howell under center, the Tarheels finished last season in the top 10 nationally in total offense and scoring.

Howell is one of six quarterbacks from the Atlantic Coast Congress to be named to the watch list, the most of any conference. He joins Clemson’s D.J. Uiagalelei, Florida State’s McKenzie Milton, Louisville’s Malik Cunningham, Boston College’s Phil Jurkovec, and Miami’s D’Eriq King.

The Davey O’Brien Award is presented each year to the nation’s best quarterback.

2021 Davey O’Brien National Quarterback Award Watch List

Connor Bazelak, Missouri, So., 6-3, 212, Dayton, Ohio

Charlie Brewer, Utah, Sr., 6-1, 210, Austin, Texas

Matt Corral, Ole Miss, Jr., 6-1, 205, Ventura, Calif.

Malik Cunningham, Louisville, Jr., 6-1, 200, Montgomery, Ala.

Dustin Crum, Kent State, Sr., 6-3, 207, Grafton, Ohio

Jayden Daniels, Arizona State, So., 6-3, 185, San Bernardino, Calif.

JT Daniels, Georgia, Jr., 6-3, 210, Irvine, Calif.

Max Duggan, TCU, Jr., 6-2, 201, Council Bluffs, Iowa

Dillon Gabriel, UCF, Jr., 6-0, 200, Mililani, Hawaii

Frank Harris, UTSA, Sr., 6-0, 200, Schertz, Texas

Sam Howell, North Carolina, Jr., 6-1, 220, Indian Trail, N.C.

Phil Jurkovec, Boston College, Jr., 6-5, 226, Pittsburgh, Penn.

D’Eriq King, Miami, Sr., 5-11, 195, Manvel, Texas

Levi Lewis, Louisiana, Sr., 5-10, 184, Baton Rouge, La.

Grayson McCall, Coastal Carolina, So., 6-3, 210, Indian Trail, N.C.

Graham Mertz, Wisconsin, So., 6-3, 225, Overland Park, Kan.

McKenzie Milton, Florida State, Sr., 5-11, 192, Kapolei, Hawaii

Tanner Morgan, Minnesota, Sr., 6-2, 215, Union, Ky.

Michael Penix Jr., Indiana, Jr., 6-3, 218, Tampa, Fla.

Brock Purdy, Iowa State, Sr., 6-1, 220, Gilbert, Ariz.

Spencer Rattler, Oklahoma, So., 6-1, 200, Phoenix, Ariz.

Desmond Ridder, Cincinnati, Sr., 6-4, 215, Louisville, Ky.

Spencer Sanders, Oklahoma State, Jr., 6-1, 205, Denton, Texas

Kedon Slovis, USC, Jr., 6-3, 215, Scottsdale, Ariz.

Nick Starkel, San Jose State, Sr., 6-3, 214, Argyle, Texas

Carson Strong, Nevada, Jr., 6-4, 215, Vacaville, Calif.

Dorian Thompson-Robinson, UCLA, Sr., 6-1, 200, Las Vegas, Nev.

D.J. Uiagalelei, Clemson, So, 6-4, 250, Inland Empire, Calif.

Grant Wells, Marshall, R-Fr., 6-2, 210, Charleston, W.Va.

Malik Willis, Liberty, Jr., 6-1, 215, Atlanta, Ga.

Find out first – Get the latest breaking news from FOX 46 sent straight to your inbox

The Tarheels kick off the 2021 season at Virginia Tech on Friday, September 6 at 6 p.m.